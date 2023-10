Cagliari, Gigi Riva è per sempre: all’Amsicora un murale a lui dedicato

A realizzarlo saranno i creativi dell’associazione culturale Skizzo. Non è la prima volta per loro: già in passato, al fianco di Paolo “Mamblo” Mazzucco, crearono a San Gavino Monreale il più grande murale dedicato al Mito Rossoblù