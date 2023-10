Il primo match della Dinamo Sassari in Champions League si conclude con una sconfitta. I biancoblù cadono in Polonia contro i campioni dello Stettino per 93-85.

Una gara in continua rincorsa per gli uomini di Piero Bucchi, che paga ancora la condizione approssimativa di molti giocatori. La Dinamo finisce sotto di 26 punti, prima di piazzare un parziale di 21-5 che riapre la gara, ma troppo tardi.

Giallo prima dell’intervallo: gli arbitri e gli ufficiali di campo hanno fatto giocare 21 minuti nel primo tempo. Nel terzo quarto dunque le due formazioni hanno giocato 9 minuti.

