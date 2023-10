Aveva ucciso la moglie a martellate nel sonno: il pm di Oristano chiede per lui 24 anni di carcere.

È la richiesta avanzata per Giorgio Meneghel, 54enne reo confesso dell’omicidio della moglie, Daniela Cadeddu, 51 anni, con la quale viveva da separato in casa in uno stabile di via Roma a Zeddiani, nell’Oristanese.

Oggi in Corte d’Assise a Cagliari si è concluso il dibattimento e al termine della requisitoria la pm, considerando le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, ha sollecitato la condanna a 24 anni di reclusione.

Il processo è stato aggiornato al 6 dicembre prossimo per la sentenza. L’omicidio risale al 5 febbraio 2022, dopo aver assassinato la moglie Meneghel chiamò il 112, confessando il delitto e attendendo l’arrivo dei carabinieri ai quali fece trovare anche l’arma.

