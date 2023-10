“Non perdiamo tempo e programmiamo un percorso pedonale verde alle porte della città sino all’accesso al Parco Molentargius”, è la proposta del capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Quartu Sant’Elena, Michele Pisano, avvenuta durante la discussione sul riordino della rete fognaria del centro abitato, nello specifico del sistema fognario della zona musicisti.

“La speranza è che questo prossimo intervento sulla rete fognaria risolva una situazione umiliante per tutto il quartiere di Santo Stefano e Is Arenas. Detto ciò, visto l’impegno in quel tratto, si ragioni anche per un intervento complessivo – che dovrà comprendere una pianificazione urbanistica complessiva e la riqualificazione delle aree – che permetta di valorizzare l’accesso della città e del Molentargius, valutando la fattibilità di un intervento nelle aree limitrofe a viale della Musica, creando un corridoio verde che porti da via Turati sino alla strada comunale Is Arenas”, prosegue Pisano.

“Sarà sicuramente importante che questa proposta possa avere il via libera anche dal Consiglio comunale, magari sotto forma di ordine del giorno sottoscritto da più firmatari, in modo che sia un’idea condivisa”, conclude Pisano.

