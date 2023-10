È stata la stessa azienda di trasporti locale Ctm a dare l’annuncio sulla propria pagina Facebook.

“Linea 5 – direzione Cinquini, dalle 22 non passa per viale Merello, causa parcheggio selvaggio”.

Gli stessi amministratori del gruppo, hanno fatto sapere della deviazione: “Da viale Trieste prosegue per Sant’Avendrace – Is Mirrionis e via Cadello”.

Decine i commenti dei cagliaritani indignati per la situazione che, a quanto pare, non sembra essere nuova. C’è anche chi invoca un intervento massiccio delle forze dell’ordine, ma Ctm risponde: “Chi parcheggia deve rispettare le regole. Non possono esserci vigili urbani ovunque. I vigili comunque sono intervenuti ed hanno multato le vetture”.

