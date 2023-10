Grazie alla “Sirenetta”, film del regista Rob Marshall, girato tra il Golfo dell’Asinara e Golfo Aranci, la Sardegna ha registrato un +216% di turisti stranieri nell’estate del 2023.

Lo ha evidenziato Commissione Cultura Gianluca Aste, presidente di Fondazione Sardegna Film Commission.

Ma a sostenerlo è anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè che ha commentato: “Un film è sempre l’inizio di un viaggio. Le immagini e i racconti esercitano un grande potere attrattivo ed empatico, e risultano la chiave giusta per promuovere il turismo. Prende, infatti, sempre più piede la tendenza a scegliere come meta delle vacanze una località conosciuta attraverso il piccolo o il grande schermo. Ed è anche grazie al cinema che l’Italia, attraverso pellicole come La dolce vita, è apprezzata in tutto il mondo”.

“Un trend – ha aggiunto l’esponente del governo Meloni – che si sta rivelando molto efficace anche oggi. Per esempio, La Sirenetta di Rob Marshall, che ha riscosso un ottimo successo in tutto il mondo, ha generato effetti positivi sui flussi turistici in Italia: la Sardegna, dove sono state girate diverse scene del film, ha registrato un’impennata di richieste di prenotazioni dall’estero del 216%”.

