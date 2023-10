Sta bene e già dai prossimi giorni potrebbe lasciare il reparto di Neonatologia del Materno infantile dell’Aou di Sassari il neonato abbandonato ieri dalla madre a Osilo.

Al momento il personale che lo ha in affidamento lo ha chiamato Francesco e il Tribunale dei minori presto potrebbe darlo in affidamento a una famiglia che saprà dargli l’amore che merita.

“Quando è arrivato nella nostra struttura – ha raccontato la responsabile della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia, Maria Antonia Cossu al quotidiano La Nuova Sardegna – era in buone condizioni generali e respirava spontaneamente”. È stato sistemato in una culla termostatica, perché presentava la cute fredda, e subito i medici hanno iniziato ad alimentarlo.

Nello stesso ospedale, sotto choc, si trova anche la mamma, piantonata dai carabinieri. Ieri sera la 29enne – in stato di arresto per tentato omicidio – ha ricevuto la visita in ospedale di uno dei suoi due difensori, l’avvocato Elisa Caggiari (che l’assiste insieme a Pietro Fresu). Nessuno sapeva della sua gravidanza

La giovane è sotto choc, ma questa mattina dovrà presentarsi davanti al giudice delle indagini preliminari per l’udienza di convalida dell’arresto. Il sostituto procuratore Maria Paola Asara le ha contestato il tentato omicidio e disposto il sequestro del suo telefono cellulare.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it