Duro affondo del Fatto Quotidiano alla Regione Sardegna.

Con un’inchiesta pubblicata ieri sul giornale diretto da Marco Travaglio, si pone in risalto l’ingente spesa finanziata da Ares Sardegna per una due giorni sulla situazione sanitaria nelle aree interne dell’Isola. Il tutto in un resort di lusso della Costa Smeralda.

Si tratta di un esborso complessivo di 73.200 euro tra vitto, alloggio, voli e spostamenti per tutti i dirigenti delle Asl sarde che parteciperanno all’evento organizzato dalla FB & Associati, con la collaborazione di Federsanità.

All’iniziativa saranno presenti anche due ministri, Orazio Schillaci e Raffaele Fitto, un presidente di Regione, Massimiliano Fedriga, il presidente della Commissione Sanità della Camera, Ugo Cappellacci, e gran parte dei vertici delle istituzioni sarde, come lo stesso presidente di Regione Christian Solinas, l’assessore alla Sanità, Carlo Doria, e il rettore dell’Università di Sassari Gavino Mariotti.

Ma nonostante gli stessi organizzatori – fa presente il Fatto – abbiano parlato di “convegno”, nella delibera di spesa approvata il 9 ottobre 2023 da Ares, si parla invece di “corso di formazione” nonostante non siano previsti neanche crediti formativi (Ecm) per i partecipanti.

Nella stessa delibera, poi, vengono elencate le voci di spesa: per la segreteria organizzativa son stati stanziati 4.000 euro; per la logistica 27.000 euro; 12.000 euro infine sono stati inseriti per “l’Esecuzione degli interventi formativi presso Cervo Hotel Costa Smeralda Resort, in Porto Cervo, nelle giornate del 20 ottobre 2023 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 e del 21 ottobre dalle ore 08:30 alle ore 13:00”.

A queste voci di spesa, aggiunge il Fatto, si vanno a sommare: 12.000 euro di materiale didattico; 8.000 euro per “l’Esecuzione e correzione dei testi di verifica da mantenere agli atti per ottenere il certificato di partecipazione”; 5.000 euro per il “Rilascio della documentazione di avvenuta formazione in formato digitale”.

Per un totale 60.000 euro che, con l’aggiunta dell’Iva raggiungono i 73.200 euro complessivi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it