Il noto locale in via Roma, a Cagliari, costretto ad aprire solo da venerdì sera a domenica. Il motivo? I lavori nell’arteria principale della città, iniziati sette mesi fa e non ancora conclusisi.

A renderlo noto è proprio il titolare di Locanda Caddeo, dove ogni anno approdano residenti, turisti e passanti che vogliono godersi un aperitivo in compagnia di amici, familiari o in coppia.

“Non vogliamo mollare”, scrive sui social Francesco Caddeo. “Non l’abbiamo mai fatto e non inizieremo certo ora – continua – ma doversi trovare a fronteggiare situazioni simili è una pugnalata al cuore”.

“Avere delle aziende, dare lavoro a decine e decine di persone, costruire un’azienda solida ha già le sue difficoltà e non sono poche – aggiunge Caddeo – ma doversi trovare a combattere con fattori esterni come questi, dove non si ha la possibilità di incidere in nessun modo e ci si trova ad essere disarmati e soli diventa davvero difficile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it