Il governo Meloni ha confermato le misure e i limiti per l’accensione del riscaldamento per la stagione autunno-inverno 2023/24. Si tratta di una misura avviata un anno fa dal Mite con un decreto legge e che il governo in carica ha deciso di portare avanti.

Dunque sono stati diminuiti i giorni complessivi e le ore di accensione dei riscaldamenti per chi abita in un condominio o utilizza un sistema di riscaldamento centralizzato.

L’obiettivo, per l’inverno in arrivo, è quello di contenere i consumi del gas e far fronte al caro energia.

Quando tocca alla Sardegna?

L’Italia è suddivisa in 6 zone climatiche, stabilite sulla base della media delle temperature giornaliere.

La Sardegna è inserita prevalentemente nella zona C. Dunque i riscaldamenti verranno accesi dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore.

Diverso il discorso delle aree interne dell’Isola, inserite in zona D: dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore.

