Lo fa sapere, come di consueto, lo stesso sindaco di Assemini Mario Puddu sulla sua pagina Facebook. “Ho appena nominato Marcello Malloru, assessore al Bilancio, programmazione e tributi del Comune di Assemini”.

Il nuovo asso nella manica dell’amministrazione comunale asseminese arriva dopo un periodo difficile, fatto di “incomprensioni”, come dice lo stesso Puddu, col gruppo dei Riformatori, poi rientrate.

Ora anche il gruppo politico di Idea Sardegna, che fa capo a Roberto Caredda, avrà il suo rappresentante al Comune di Assemini.

Originario di Burcei, Malloru ha fatto parte della Giunta comunale del suo paese di origine in qualità di vicesindaco e ora resterà in carica come consigliere comunale.

Col titolo di ingegnere, e un curriculum fatto di esperienza in ambito di finanziamenti, si metterà a servizio del Comune di Assemini proprio nella sua materia.

“Auguro a Marcello un buon lavoro”, conclude il sindaco Puddu.

