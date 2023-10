C’è un problema sicurezza a Porto Torres. Lo denunciano diversi cittadini, che da tempo vedono susseguirsi diversi atti vandalici e aggressioni a cose o persone.

Auto incendiate, atti di teppismo, sporcizia, liti continue, strade utilizzate per gare in auto e un dilagare dello spaccio di droga. “Porto Torres sta decadendo sempre più. Non era così fino a pochi anni fa. Si è sviluppato un processo che sta via via vivendo una escalation molto pericolosa” spiega Marco.

Per Angela c’è poca attenzione da parte delle istituzioni. “Probabilmente sottovalutano il problema. I giovani sono indiavolati: aggrediscono le persone, urlano, lanciano pietre. Scorrazzano con auto e moto. La notte è diventata pericolosa. Serve fare qualcosa e serve farlo alla svelta”.

In particolare il problema dello spaccio di droga sembra un fenomeno inarrestabile. “Ci sono alcuni gruppetti che si sono formati e si dividono i posti. Si è creata una microcriminalità che non era mai stata così presente nella nostra comunità. E i risultati purtroppo si vedono”.

