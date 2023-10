La squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano è intervenuta nella mattinata odierna in località Su Tingiosu, Cabras, per soccorrere un cane da caccia in difficoltà.

L’animale, un setter inglese tricolore, di nome Maya, era scivolato da una scogliera alta circa 20 metri. Ad attutire la caduta un tappeto di poseidonia depositata nell’insenatura sottostante.

La squadra VVF di Oristano, intervenendo con tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), ha raggiunto l’animale, lo ha imbragato e riportato al sicuro.

È stato poi riconsegnato all’affetto del suo proprietario.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it