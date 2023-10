La mamma di Francesco, il neonato partorito in casa a Osilo e abbandonato per strada, sotto un’auto parcheggiata, sarà sottoposta a una perizia psichiatrica.

La donna di 29 anni è ancora ricoverata nel reparto Ginecologia dell’Aou di Sassari, in stato di arresto con l‘accusa di tentato omicidio e sarà visitata da uno psichiatra nominato dai suoi avvocati difensori, Elisa Caggiari e Pietro Fresu.

I legali hanno parlato a fine mattinata con la 29enne: “È sconvolta, sta provando molto dolore per quanto successo ma non siamo in grado di stabilire se e quanto sia cosciente dell’accaduto”, dichiarano.

Proprio per stabilire lo stato psicologico della donna e delineare un adeguato percorso di assistenza, gli avvocati hanno deciso di intervenire con una perizia psichiatrica. La 29enne resterà ricoverata in clinica almeno un altro giorno e una volta dimessa dovrà comparire davanti al gip del Tribunale di Sassari per l’udienza di convalida dell’arresto: la data non è stata ancora fissata.

