Prende il via sabato 21 ottobre 2023 la nuova edizione di Ballando Con le Stelle, programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Nel cast dei ballerini professionisti è presente Simone Casula, confermato dopo le ottime prestazioni dello scorso anno.

Chi è Simone Casula

Nato il 5 novembre 1991 a Cagliari, Simone Casula ha 32 anni ed è originario di Samassi. Ha mostrato passione per la danza sin da bambino. Negli anni, si è specializzato in balli latino-americani e, per lavoro, ha viaggiato per tutto il mondo riuscendo a vincere numerosi premi e riconoscimento. Per due volte, ha vinto il campionato mondiale di Show Dance mentre per nove volte ha trionfato ai campionati italiani.

Ha debuttato a Ballando Con Le Stelle come maestro nell’edizione 2022 in coppia con l’attrice Rosanna Banfi. I due arrivarono sino alla finale, piazzandosi al quinto posto. Sia per i giudici che per i telespettatori furono la coppia meglio assortita del programma, tanto da raccontare l’amicizia nata dentro e fuori la sala prove.

È molto legato alla nonna, a cui ha dedicato diverse delle sue coreografie nella sua carriera di ballerino professionista. Nella nuova edizione del programma di Raiuno sarà al fianco della divulgatrice scientifica e giornalista Rosanna Lambertucci.

Simone Casula sui social

Sui social è molto seguito: conta oltre 47 mila follower su Instagram e 62 mila su Tik Tok. Attraverso il suo canale Instagram sta raccontando tutta la preparazione della nuova edizione di Ballando Con le Stelle.

