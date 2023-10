Prende il via sabato 21 ottobre 2023 la nuova edizione di Ballando Con le Stelle, programma del sabato sera di Raiuno condotto da Milly Carlucci. Nel cast dei ballerini professionisti è presente Moreno Porcu, confermato dopo le ottime prestazioni dello scorso anno.

Chi è Moreno Porcu

Nato a Cagliari il 15 novembre 1988, Moreno Porcu è un ballerino, coreografo e istruttore. Sin da piccolo ha mostrato molto interesse per la danza, tanto da aver ballato per la prima volta a 7 anni. A partire dal 2003 ha iniziato a partecipare a gare di ballo intrapreso la carriera di istruttore di danza e fitness, di animatore e di istruttore di zumba. Da poco più di cinque anni si è ritirato dalle competizioni di danza.

Nel corso della sua carriera, ha conquistato due primati nazionali nel ballo latino-americano, diventando anche membro del corpo di ballo dello Brendon Cole Live e di Burn the Floor. Nel 2022 è entrato a far parte della trasmissione di Milly Carlucci, in onda il sabato sera su Raiuno.

A Ballando con le Stelle, Moreno Porcu ha danzato in coppia con Alex Di Giorgio. Sono stati la prima coppia dichiaratamente omosessuale a ballare in coppia nel programma. Dopo un inizio difficile, i due sono riusciti a crescere puntata dopo puntata e ad arrivare in finale. Nonostante una buona prova, si sono piazzati al quarto posto.

Nella nuova edizione dello show di Raiuno sarà al fianco di Carlotta Mantovan, moglie del compianto presentatore Fabrizio Frizzi. A tal proposito, Porcu ha scritto: “Siamo super carichi per questo viaggio insieme”.

Il ballerino sardo abita in Trentino-Alto Adige. Ha un rapporto speciale con la sorella, Giorgia, con la quale condivide un tatuaggio: il simbolo dell’infinito che racchiude il suo nome e quello della sorella posizionato sul collo.

Moreno Porcu sui social

Sul suo profilo Instagram, Porcu vanta un seguito di oltre 267 mila follower. Sono invece 441 mila su Tik Tok, dove mostra alcuni momenti di danza.

