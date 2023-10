In piazza Garibaldi a Cagliari si sono ritrovate circa duecento persone per chiedere la pace in Medio Oriente. “Camminiamo insieme per la pace” è il messaggio lanciato alla chiusura della manifestazione promossa dalla Cgil insieme a tante associazioni.

Obiettivo dell’evento era sensibilizzare le forze politiche, le istituzioni nazionali e la comunità internazionale affinché venga fatto ogni possibile sforzo per favorire un processo di pace in Medio Oriente. Fondato sul diritto dei due popoli, quello israeliano e quello palestinese, alla terra, alla vita, alla libertà.

“Vogliamo giustizia vera che porti democrazia, libertà ed emancipazione: tutti devono avere pari dignità. No, citando Papa Francesco, a questa ‘guerra mondiale a pezzetti’. Basta con le armi, vogliamo solo la pace”. Lo ha detto Simona Fanzecco, segretaria della Camera del Lavoro Metropolitana di Cagliari, in un intervento.

Accanto a Cgil anche Anpi, Arci, Asarp, Cidi, Cittadinanza attiva, Federconsumatori, Il manifesto sardo, Orizzonte sinistra, Scuola di cultura politica Francesco Cocco, Sunia, Uaps, Unicaralis-Udu, Forum del Terzo settore, Uisp Sardegna, Associazione Sardegna 2050, Astafos, Acli Cagliari.

