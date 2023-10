Un ragazzo di 16 anni, di Bari Sardo, si è ferito allo stomaco con un coltello mentre si trovava nella macelleria di uno zio, al centro del paese.

L’incidente sul lavoro è accaduto ieri sera e il giovane, subito soccorso, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari dove i medici hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso per capire se la ferita avesse intaccato gli organi vitali.

Secondo una prima ricostruzione il ragazzo, che in virtù dell’età sta maturando esperienza nel settore, stava impugnando uno dei coltelli in dotazione alla macelleria. È stato trasportato in ospedale in elicottero.

