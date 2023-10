La Polizia di Stato, durante i servizi di controllo del territorio, ha tratto in arresto un uomo di 31 anni a Cagliari, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.

Nella notte di martedì, transitando nella via Centrale a Cagliari, gli agenti della Squadra Volante avevano notato due uomini che si aggiravano in modo sospetto tra i veicoli in sosta. Accortisi, i due avevano tentato di dileguarsi nelle vie limitrofe.

Uno di essi, durante la fuga e poco prima di essere raggiunto, si è disfatto di uno zaino. Recuperato in un secondo momento, è risultato contenere un computer portatile. Gli agenti sono riusciti a risalire al legittimo proprietario dello zaino, il quale ha confermato come lo stesso fosse custodito all’interno della sua autovettura.

Il presunto autore del furto, un 31enne cagliaritano, è stato quindi arrestato. Al momento del controllo, sprovvisto di documenti, ha fornito false generalità. Il compare invece si è reso irreperibile dopo essersi dileguato.

