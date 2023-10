Paura a Sassari, dove sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco in viale Adua per un’importante messa in sicurezza di un tetto spiovente.

Dopo aver lavorato per un paio d’ore e aver messo in sicurezza la zona interessata, è stata ripristinata la viabilità.

Sul posto presente anche la Polizia locale.

