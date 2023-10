Prenderanno il via lunedì 23 ottobre i lavori della porzione di cantiere relativa alla riqualificazione di Piazza Matteotti, a Cagliari.

L’intervento si colloca tra quelli del “Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Cagliari Centro intermodale di scambio e riqualificazione di Piazza Matteotti e della fascia centrale della via Roma”.

I lavori prevedono la perimetrazione del cantiere che, per la fase iniziale, interesserà piazza Matteotti lato via Roma, prospiciente il Palazzo Municipale, e l’area di intersezione della via Roma con il Largo Carlo Felice.

Nel lato di via Roma fronte Municipio non ci sarà variazione del numero di corsie di marcia.

All’intersezione del largo Carlo Felice saranno garantite le attuali manovre, due di svolta a sinistra verso il lungomare New York 11 settembre e la terza di svolta a destra verso la via molo S. Agostino.

Sarà invece soppresso l’attraversamento pedonale con semaforo tra il largo Carlo felice e la Piazza Matteotti.

