Una prima puntata ricca di colpi di scena quella di Ballando Con Le Stelle, coi sardi Simone Casula e Moreno Porcu grandi protagonisti.

Esiti diversi per i due danzatori sardi. Casula ha “portato” la Lambertucci, ancora un po’ acerba per vedere il frutto del lavoro emergere. Basso il voto della giuria: 18 punti. Così i due dovranno giocarsi lo spareggio in apertura di seconda puntata.

Migliore invece la situazione per Porcu. Il duetto con la Mantovan piace ai giudici e al pubblico da casa. Alla fine i due sono quarti con 40 punti e c’è già chi, come Fabio Canino, parla di possibili favoriti per la vittoria finale.

