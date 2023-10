Sta meglio Joe Perrino. È lo stesso cantante a darne notizia sul suo profilo social rispondendo ad un fan. E nella giornata di sabato 21 ottobre ha pubblicato il primo post dopo tanto tempo.

Il cantante era rimasto coinvolto in un incidente in moto nel mese di agosto. Ricoverato al Brotzu, tanti sono stati in questi due mesi e mezzo i messaggi di incoraggiamento e di supporto che fan e amici gli hanno riservato.

Ora il lieto di ritorno, che rende felici tutti. “Alive and well my friends” ha commentato nel post di Ignazio Chessa che condivideva una bella foto fatta nel 2022.

