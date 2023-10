“Sardus is back”: con questa frase Giovanni Montis ha annunciato la sua vittoria di Mister Universo a Bucarest.

L’assessore allo sport di Capoterra è tornato a casa con due premi in due categorie: Men’s physique over 40 e Men’s physique tattoo. Per lui è la seconda volta in carriera, dopo il successo del 2017.

