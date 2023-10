Paolo Truzzu si è detto disponibile ad una candidatura a governatore per le Regionali 2024. È quanto emerso durante la convention di Fratelli d’Italia alla terrazza del Lido, a Cagliari.

“Faccio il sindaco, ma vedere attenzione sul mio nome mi lusinga. Se dovesse arrivare la proposta, io sono a disposizione. Intendo unire tutta la coalizione” ha dichiarato Truzzu.

A lanciare una possibile candidatura a governatore per il centrodestra anche dirigenti e sostenitori di Fd’i. Come la ministra Marina Calderone, che ai giornalisti ha affermato come “Truzzu ha le carte in regola per dimostrare la sua competenza anche in altri ambiti”.

Sensazione confermata anche da altri ministri in quota Meloni, che hanno fatto il nome di Truzzu nel corso delle recenti riunioni di coalizione a Roma.

La candidatura di Truzzu, per quanto ancora coperta, risulta abbastanza sicura. Ne parlammo già il 14 settembre in un articolo.

