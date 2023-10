La sanità sarda è da diversi anni nell’occhio del ciclone e a raccontare un nuovo caso che la riguarda è Stefania Pinna, giornalista di SkyTg24.

Nei suoi profili social, la conduttrice ha raccontato l’odissea vissuta dal padre. Costretto ad emigrare per curarsi, seguito con attenzione dai medici e dagli operatori sanitari di un ospedale milanese.

“In Sardegna – l’ha provato sulla sua pelle – non avrebbe avuto la stessa assistenza e lo stesso livello di cura” scrive, bacchettando così la sanità sarda.

A infastidire la Pinna è soprattutto il turismo ospedaliero. “È il più grosso scandalo del nostro paese. Io non riesco ad accettarlo che in un paese civile come il nostro, se puoi permettertele ricevi cure adeguate, altrimenti ti arrangi”.

Soprattutto se, come spiega, sono necessari migliaia di euro di affrontare il viaggio e la degenza in un ospedale del Continente.

