Un nuovo grave incidente sulle strade della Sardegna, ancora una volta sulla Provinciale 2, vicino Villamassargia.

Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata più volte ed è finita fuori strada. Dal ribaltamento sono rimaste ferite cinque persone, tutti giovani militari. Uno di loro è in fin di vita dopo esser stato sbalzato fuori dall’ abitacolo: è attualmente ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, mentre le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire la dinamica.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it