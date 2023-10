La sparatoria con inseguimento nel centro storico di Sassari avvenuta la scorsa settimana ha messo in allarme i residenti della città che già da tempo lamentano un crescendo di criminalità ad opera di gruppi extracomunitari.

Un allarme riportato con tanto di striscione allo stadio Vanni Sanna in occasione della gara di ieri Torres – Pontedera. “Fuori la m***a dal centro storico”, recita il messaggio con evidente riferimento a quanto accaduto la scorsa settimana nel cuore di Sassari.

La Giunta Solinas, per voce del presidente del Consiglio regionale Michele Pais, si dice pronta ad intervenire. “Si è davvero toccato il fondo – commenta – Il centro storico è diventato una polveriera in mano alla criminalità nigeriana, invivibile per i sassaresi e i cittadini perbene, con scorribande quotidiane, spaccio di droga, prostituzione”.

“È necessario intervenire con forza – aggiunge Pais -, con una presenza massiccia di forze dell’ordine, per restituire il centro storico ai cittadini di Sassari. Ho chiesto al sottosegretario all’interno Nicola Molteni che il governo si faccia carico di un problema sociale e di ordine pubblico che necessita di interventi concreti e rapida soluzione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it