Stava per imbarcarsi al porto di Olbia verso Livorno, quando è stato fermato dai Finanzieri impegnati nei controlli anti droga.

L’uomo, alla guida di un camion-frigorifero, ha dato segni di nervosismo. Così si è proceduto col controllo personale e del mezzo, dove son stati rinvenuti 180mila euro in banconote.

Precisamente: duemila euro son stati trovati nel portafoglio, altri settemila in un borsello e il restante – circa 165mila euro – è stato trovato suddiviso in tagli da 100, 50 e 20 euro, in diverse scatole di cartone.

“L’uomo – spiegano le Fiamme Gialle -, che non ha fornito elementi utili a giustificare il possesso dell’ingente somma di denaro, è risultato essere dipendente di una ditta individuale e ha un profilo reddituale e patrimoniale assolutamente incompatibile con la somma trasportata. Pertanto il denaro contante è stato sottoposto a sequestro e il soggetto è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per i delitti di ricettazione e riciclaggio. Sono tuttora in corso accertamenti volti a verificare la provenienza del denaro sequestrato”.

