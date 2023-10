Dialogare con le istituzioni, sensibilizzare la cittadinanza sulla difesa del diritto allo studio e soprattutto dare al Liceo Alberti di Cagliari una sede sicura e definitiva.

Sono gli obiettivi del Comitato “Una sede per il Liceo Alberti”, costituitosi formalmente venerdì 13 ottobre, su iniziativa di un gruppo di insegnanti, genitori e studenti dello storico liceo cagliaritano.

Il Comitato intende promuovere attività a sostegno della annosa e ben nota causa del Liceo, che da cinquant’anni utilizza in via temporanea la sede storica di viale Colombo, bene demaniale attualmente gestito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna concesso alla scuola con contratti di locazione più volte prorogati.

L’ultima scadenza concessa dall’Autorità portuale il 7 marzo scorso, in seguito a una lettera indirizzata al ministro Valditara e alle autorità locali e dopo una manifestazione molto sentita da tutta la comunità scolastica, è fissata al 31 dicembre 2024.

Nonostante le promesse fatte in primavera, e qualche sporadico incontro con le Istituzioni, ad oggi non è stata ancora resa nota l’individuazione di una sede definitiva e adeguata e, dato il limitato respiro temporale dell’ultima proroga, non appaiono all’orizzonte possibilità concrete di ristrutturazione di alcuni laboratori e aule di uno dei bracci a mare dell’edificio, dichiarati inagibili un anno fa, che quindi resteranno tali anche per quest’anno scolastico.

Il Comitato ritiene necessario che tale sede sia collocata in prossimità della zona di Piazza Matteotti, per soddisfare le esigenze di chi, venendo da Comuni distanti anche 50 chilometri sceglie l’Alberti sia per la riconosciuta qualità della formazione sia per la facile raggiungibilità dalla stazione FS e ARST.

Appare infatti insostenibile una proposta che allontani il Liceo Alberti dalla sua ubicazione storica, chiedendo ai tanti studenti pendolari e alle loro famiglie ulteriori sacrifici in termini di mobilità, orari, costi, aggravando peraltro la congestione del traffico urbano.

Il Comitato appena costituito si propone dunque di affiancare e sostenere il Consiglio di Istituto del Liceo Alberti nelle azioni che sta conducendo per ottenere una sede sicura, adatta alle sue tante e importanti attività didattiche dei suoi tre indirizzi di studio (con laboratori e impianto sportivo), ben raggiungibile dai pendolari e soprattutto definitiva.

