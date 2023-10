Una sfida tutta interna a suon di partecipanti in platea: il Pd, in attesa della direzione fissata per martedì 31, oggi si divide a Cagliari con due convegni-dibattiti che vedranno opposte due visioni dell’approccio alla campagna elettorale.

Il primo, organizzato dal senatore Marco Meloni, si intitola “Un anno per la Sardegna” ed è in programma alle 17.30 al Lazzeretto Sant’Elia a Cagliari. Interverranno gli altri democratici Carla Bassu, Francesco Boccia, Piero Comandini, Silvio Lai, Beatrice Lorenzin, Antonio Nicita e la M5S Alessandra Todde.

L’altro – presso l’Auditorium di palazzo Cis, sempre alle 17.30 – sarà dedicato alla sanità, con la partecipazione di Renato Soru e Nerina Dirindin. La battaglia a colpi di partecipanti potrà dare la temperatura della situazione degli elettori di centrosinistra.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it