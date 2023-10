Giovedì 26 ottobre 2023 è stata una giornata a suo modo importante per la Sardegna che ha approvato all’unanimità una legge dedicata alla figura del Caregiver. È l’ottava regione in Italia ad occuparsi degli assistenti alla cura familiare. Dal 2020 ad oggi avevano legiferato la Sicilia, il Lazio, la Toscana, l’Abruzzo, la Lombardia, la Liguria e la Puglia.

Il governo italiano però non ha mai proseguito l’iter per il riconoscimento della figura. Nonostante qualche tentativo sia stato fatto, ad oggi quello dei Caregiver risulta uno degli ambiti in cui risulta più urgente intervenire a livello legislativo. Sono più di 10 milioni di persone, per la maggior parte donne, che almeno nella metà dei casi hanno dovuto abbandonare l’attività lavorativa per dedicarsi all’attività di cura a tempo pieno.

Chi è e cosa fa il/la Caregiver

Il Caregiver è il familiare che assiste un suo congiunto ammalato o disabile. Assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado. Anche di un familiare entro il terzo grado, che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé.

L’assistenza familiare è essenziale per il benessere della persona malata che acceda alle cure domiciliari. Ma è un compito gravoso perché porta il caregiver a confrontarsi con un quadro in costante mutamento a causa dell’evolvere della patologia.

Le conseguenze del lavoro da Caregiver

L’attività di caregiver familiare richiede un dispendio di risorse personali molto importante. A tal punto che l’insieme di situazioni che si trova ad affrontare sono particolarmente impegnative sia dal punto di vista fisico che da quello emotivo.

L’ evolvere della patologia ha un forte impatto sulla persona malata, sul Caregiver e sul contesto familiare. Preoccupazione e tristezza sono sentimenti abituali. Ma il carico di problemi e di ore passate al fianco della persona di cui si prendono cura sono in grado di far emergere stati di stress, ansia e depressione. A generarli è il carico di responsabilità, il coinvolgimento emotivo, l’impossibilità di prendersi una pausa ed il senso di frustrazione e impotenza che deriva dal vedere il proprio caro in difficoltà.

I Caregiver sono spesso vittime di burnout. Ovvero una sindrome legata allo stress del lavoro, che porta il soggetto all’esaurimento delle proprie risorse psico-fisiche.

Cosa prevede la legge della Regione Sardegna

La legge introduce premi agevolati per eventuali polizze per la copertura di infortuni e responsabilità civile collegati all’attività svolta. Previsti anche forme di sostegno economico, misure di formazione e orientamento e agevolazioni per gli studenti Caregiver.

Verrà inoltre istituito il Registro dei Caregiver, che ha come obiettivo la raccolta dei dati e delle migliori pratiche. Le competenze maturate nell’ambito delle attività di assistenza e cura possono essere valorizzate per l’eventuale accesso o il reinserimento lavorativo in ambito socio sanitario.

