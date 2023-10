È stata una puntata all’insegna del revival anni Ottanta quella di ieri sera durante il programma tv “Splendida Cornice” condotto da Geppi Cucciari.

L’ospite d’onore, infatti, è stato nientemeno che Lee Curreri, grande attore e cantante statunitense noto sopratutto alle generazioni nate negli anni Settanta, per la sua interpretazione nel musical “Saranno famosi”.

La conduttrice sarda è una sua grande fan e non lo nasconde anzi, appena arriva in studio per le prove, parte per dargli un affettuosissimo abbraccio che scalda il pubblico a casa. E infatti sono centinaia i commenti sui social che ripercorrono con nostalgia quel momento storico epocale, ormai concluso, e tutto da rivedere.

Cucciari ha pubblicato un estratto della scena sui suoi social sottolineando la grande ammirazione che prova nei confronti dell’interprete statunitense: “La mia reazione sobria quando ho incontrato Lee Curreri”, ha scritto ironicamente la conduttrice sarda.

