Una vita giovanissima spezzata in un tragico evento. Naomi Maiolani, pilota di appena 28 anni è deceduta in seguito a un incidente in elicottero, precipitato attorno alle 13 di oggi nel territorio di Carrara.

La ragazza era stata protagonista insieme ai suoi colleghi della campagna di spegnimento degli incendi in Sardegna, di base a Pula.

Questa mattina è partita da Fenosu di ritorno a Sondrio. Naomi era da sola a bordo dell’elicottero quando, per cause ancora da accertare – si pensa al forte vento – ha perso quota ed è precipitato in Toscana.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti sul posto per evitare che l’incendio scoppiato a seguito dell’impatto si diramasse nelle aree limitrofe.

Dopo ore di ricerche, i soccorritori del gruppo speleoalpino hanno trovato il corpo senza vita di Naomi.

Aperta un’inchiesta dall’Agenzia nazionale della sicurezza sul volo che ha disposto il sopralluogo, in coordinamento con l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine.

