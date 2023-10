4461 studenti dell’Università di Cagliari non avranno diritto alla borsa di studio. Questo nonostante abbiano requisiti di merito e di situazione reddituale. A denunciarlo, in un video su Instagram, sono il consigliere regionale Francesco Agus e i rappresentanti dell’associazione Unicaralis.

“È un’indecenza. Una situazione che è stata gestita dalle istituzioni regionali in maniera inadeguata. La Regione ha stanziato solo una parte delle risorse. Ci sono studentesse e studenti che senza la borsa di studio non sono in grado di poter continuare il percorso di studi” spiega Agus.

Gli idonei non beneficiari, perciò, dovranno attendere che lo stato italiano sblocchi le risorse per vedere i soldi spettanti. Nel frattempo sono aumentate le tariffe dei buoni mensa e le case dello studente sono passate da 5 a 2. Chi è costretto a cercarsi un alloggio arriva pagare fino a 350 euro di affitto per una stanza.

“Bisogna intervenire e farlo subito. Prima di tutto sollecitando un intervento del Ministero. La Regione però può fare qualcosa: nei prossimi giorni discuteremo una variazione di bilancio da 800 milioni di euro. Non è accettabile che quei soldi vadano persi. Quello degli idonei non beneficiari è un problema urgente: i ragazzi chiedono certezze” conclude il consigliere dei Progressisti.

