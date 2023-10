Un incendio è divampato questa mattina attorno alle 10:45 in un’abitazione a Oristano.

Una volta giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno potuto constatare che la causa fossero le batterie di un impianto fotovoltaico a servizio domestico che si sono incendiate.

Gli uomini del 115 hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’intero impianto con il distacco degli accumulatori andati in fiamme, che si trovavano in un vano tecnico.

Nessuna persona è stata coinvolta dall’incendio.

Sul posto è intervenuto personale della Polizia Locale di Oristano per quanto di propria competenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it