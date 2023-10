La Dinamo Sassari non trova pace in questo inizio campionato. Al PalaSerradimigni passa anche Tortona per 94-72.

Gli uomini di Bucchi hanno tenuto per dieci minuti, poi sono letteralmente crollati. Gli ospiti hanno colpito con cinismo ed efficacia, mettendo a segno un break decisivo. Volata fino al +23, Tortona ha mantenuto il vantaggio fino alla vittoria conclusiva.

Il problema della Dinamo è che il roster appare fragile. La combo play-pivot non funziona e dalla panchina arriva molto poco. Ecco perché la società potrebbe tornare sul mercato per trovare nuovi giocatori.

