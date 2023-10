A Ballando con Le Stelle, i ballerini sardi Moreno Porcu e Simone Casula hanno vissuto una seconda puntata difficile. Tanto da ritrovarsi nelle retrovie della competizione televisiva.

Porcu, che aveva ben figurato nella prima puntata, si è esibito con Carlotta Mantovan in una salsa. Un genere che non ha convinto la ex moglie di Fabrizio Frizzi, come espresso in diretta. E la giuria ha dato un punteggio molto basso.

Per Casula, la strada invece è più in salita. Rosanna Lambertucci non è una delle partner più semplici, ma un timido miglioramento si è visto nel tango. La penalizzazione iniziale di 10 punti, purtroppo li relega all’ultimo posto.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it