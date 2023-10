Il 4 novembre tornano le Frecce tricolore a Cagliari in occasione della festa delle Forze armate. Non ci sarà alcun air show, ma comunque un piccolo volo che consentirà a cagliaritani e non di alzare gli occhi all’insù.

La zona del porto di Cagliari sarà blindata. Ci saranno eccezionali misure di sicurezza, che eviteranno “sorprese” durante la presenza del presidente Sergio Mattarella, del ministro alla Difesa Guido Crosetto e probabilmente la premier Giorgia Meloni.

