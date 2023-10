Aumentano le richieste di elezioni primarie nel centrosinistra in vista delle Regionali 2024. Proprio nel momento in cui sembrava certa la candidatura di Alessandra Todde come governatrice, ora diverse formazioni della coalizione vorrebbero dare voce ai cittadini.

Liberu e i Progressisti spingono per le primarie (e per la candidatura di Soru). Altri partiti vorrebbero la Todde, mentre il Pd è schiacciato dalle fughe in avanti degli alleati.

Nel mezzo è intervenuto anche Francesco Pigliaru. Che in una lunga nota si è detto favorevole alle primarie. Ritiene che la scelta possa dare autorevolezza a chi le vincerà e darà ai cittadini la possibilità di scegliere tra i diversi nomi.

“Occorre diventare finalmente affidabili per gli elettori, convincerli che le cose stanno cambiando per il meglio” ha spiegato l’ex presidente.

“Per quel che conta il parere di un normale cittadino elettore, sono a favore delle primarie. Non sono invece, al momento, a favore di questo o quel candidato. Come molti, non chiedo di meglio che poter ascoltare chi si propone, valutarne le idee, misurarne la credibilità. In una parola, chiedo di poter scegliere”.

