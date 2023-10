Grande successo per i tornei internazionali di tennis ITF organizzati dall’ASD Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, presso i campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula dal 18 Settembre al 30 Ottobre 2023.

La manifestazione, inserita all’interno del Forte Village Tennis Project, con ingresso libero, ha visto lo svolgimento di 6 tornei combined, suddivisi in maschili e femminili, per un totale di 12 tornei, con un montepremi di 25mila dollari ciascuno.

Un evento sportivo straordinario che, in queste sei settimane, ha contribuito a portare nel sud Sardegna tennisti e tenniste provenienti da trentaquattro Nazioni di tutti e cinque Continenti decisi ad inserirsi nel circuito del tennis professionisti: dalle europee Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Lituania, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ucraina e Ungheria alle americane Argentina, Guatemala e Stati Uniti, dalle asiatiche India e Giappone fino all’Australia per l’Oceania e al Burundi per l’Africa.

Tanti i tennisti che negli anni si sono dati battaglia sui campi in terra battuta del resort di Santa Margherita di Pula e più di uno ha trovato nell’Isola la spinta per issarsi sulle alte vette delle classifiche mondiali assolute: il greco Stefanos Tsitsipas, il giovane Matteo Berrettinio ancora Jannik Sinner senza dimenticare Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Andrea Vavassori. Grandi nomi anche sul fronte femminile: Martina Trevisan, Jasmine Paolini, Giulia Gatto Monticone, Deborah Chiesa che si aggiungono alla lettone Jelena Ostapenko, la canadese Bianca Andreescu, la ceca Barbora Krejcikova, la spagnola Paula Badosa e l’ellenica Maria Sakkari.

I tornei rappresentano inoltre un’ottima occasione per i tennisti sardi, per crescere, per misurarsi con avversari di classifica ed esperienze diverse e per cercare i primi punti mondiali. Proprio nell’ultimo torneo, due giovani tennisti sardi hanno centrato l’obbiettivo: raggiungendo i quarti di finale in doppio, i cagliaritani Niccolò Dessì (Tc Viterbo) e Alberto Sanna (Tc Cagliari) hanno conquistato i primi punti Atp e tra due lunedì appariranno per la prima volta nella classifica mondiale di specialità.

Una stagione ricca di successi dunque e di novità: prima tra tutte, la designazione dei tornei ITF di Santa Margherita di Pula tra i 6 club nel mondo come sede di sperimentazione del “Coaching trial”, ossia la possibilità di interazione tra allenatore e giocatore durante la partita permesse da fuori campo, nel momento in cui il gioco è fermo.