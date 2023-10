Il Cagliari vince una partita pazza col Frosinone per 4-3. Dopo essere andati sotto, i rossoblù hanno letteralmente ribaltato la sfida trascinata da Oristanio e Pavoletti (doppietta).

Dopo un’ora, i rossoblù stavano rischiando l’umiliazione. Nonostante un rigore fallito, una serie di occasioni sprecate, un palo e una traversa.

Poi Ranieri ha rovesciato la squadra con i cambi. Prima Oristanio ha creato la verve offensiva giusta e ha riacceso la partita. Poi gli errori difensivi degli uomini di Di Francesco hanno esaltato l’orgoglio dei rossoblù. In grado di riaccendere la magia della B e di ribaltare il punteggio. Ora la classifica si fa più tranquilla.

La Partita.

Pressano bene i rossoblù e riescono a proporsi offensivamente in maniera interessante, in particolare con Mancosu. Al primo errore, quello che realizza Dossena al 22’, il Frosinone passa: Soulé chiude in modo perfetto un uno-due superando Scuffet. Il Cagliari torna all’attacco e ha una grande chance al 27’ quando Soulé tocca la palla con la mano: Mancosu dal dischetto colpisce la traversa. Al 37’, ancora Soulé protagonista: si beve parte della difesa rossoblù e infila il 2-0. La sfortuna degli uomini di Ranieri è singolare: prima Jankto sfiora il palo davanti alla porta, poi Mancosu colpisce il palo.

Buone sensazioni ad inizio ripresa per il Cagliari. Cross di Luvumbo, Mancosu di testa sfiora il gol. Al 47’ però è ancora il Frosinone a trovare la marcatura: Brescianini dal limite batte Scuffet ed è 3-0. Il colpo di testa di Augello al 68’ viene spedito fuori dalla linea da Monterisi, ma poco dopo si sblocca finalmente il Cagliari: Oristanio col sinistro a giro batte Turati, a seguire Makoumbou ruba palla e fissa il 2-3. Nei minuti di recupero i rossoblù ribaltano: Pavoletti prima con l’incornata e poi col destro mette il 4-3.

