La notizia del suo basso artigianale rubato aveva mobilitato i social, ora per Tore Fazzi, frontman dei Collage, un respiro di sollievo. Il suo strumento è stato ritrovato dai carabinieri e lui è volato in Puglia a riprenderselo.

L’episodi risale ai primi di ottobre, dopo il concerto tenuto a Stornarella (Candela) in onore della festa di San Pio la band pop si era fermata in un albergo. La mattina dopo l’amara sorpresa: auto rubata, con all’interno lo strumento musicale prezioso e costruito da un liutaio di Pisa.

Era scattata subito la mobilitazione sui social e ora il lieto fine: i carabinieri hanno rintracciato la refurtiva, non l’auto, e hanno convocato la band per restituirla. “Sono emozionato: grazie a tutti voi che avete diffuso la notizia in rete e grazie ai carabinieri che si sono dati da fare e mi hanno fatto questo grande regalo”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it