Italia Viva deciderà con chi scendere in campo alle Regionali del 2024, solo quando si conosceranno i nomi dei candidati presidenti dei due schieramenti.

Lo ha detto il leader Matteo Renzi, senatore di Italia Viva durante la tappa cagliaritana del suo tour “Volare alto“: “Stare al centro – ha detto – ci permette di scegliere con tranquillità e lo faremo insieme ai sardi che stanno con noi”.

In ogni caso, ha sottolineato, “io non do alcuna indicazione, ma ho l’impressione che tutto serva alla Sardegna tranne che una candidatura populista come quella di un grillino o una grillina. Però è presto per dirlo”.

Per Renzi avere una rappresentante in Giunta di Italia Viva (l’assessora all’industria Anita Pili) non significa sostenere il centrodestra di Solinas: “Ricordo che Iv non si è candidata alle scorse elezioni regionali, perché non esistevamo, e Anita Pili si è iscritta al partito da poco. In ogni caso, rimarremo in giunta fino alla fine, perché la nostra assessora deve portate a termine il lavoro che ha cominciato a fare a partire dal 2019”.

