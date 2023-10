Si tratta di un uomo di 49 anni di Assemini e un 36enne di Alghero, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I due si sarebbero resi protagonisti di una violenta lite, proprio ad Assemini, in via Oceano.

In seguito a una perquisizione personale da parte dei carabinieri, il 49enne è stato trovato in possesso di due pietre e un tubo metallico di oltre un metro di lunghezza.

Per questo è stato denunciato per porto d’armi o oggetti atti ad offendere. Il secondo, invece, ha rifiutato inutilmente di farsi identificare, quindi è stato denunciato per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.

Entrambi erano feriti e sono stati invitati dalle forze dell’ordine a recarsi in pronto soccorso per le cure mediche.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it