Nahitan Nandez è uscito in lacrime dalla gara giocata dal Cagliari col Frosinone. Una tegola per mister Claudio Ranieri, che ha dovuto fare a meno dell’uruguaiano per tutta la ripresa.

E dovrà farne a meno per un po’ di tempo. Il centrocampista ha riportato infatti una distrazione di secondo grado. Ovvero uno stiramento alla coscia sinistra: Nandez rischia fino a due mesi di stop.

Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club.

