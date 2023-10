“I bambini hanno bisogno di pediatri“. È questo il messaggio che Camilla Soru, consigliera PD al Comune di Cagliari, ha pubblicato sui suoi social.

“Mentre le altre regioni spostano l’età del passaggio al medico di libera scelta ai 17 anni, la Sardegna propone alle famiglia di lasciare il pediatra a soli 6 anni”, scrive Soru in riferimento a regioni come il Piemonte che hanno attuato la normativa per le famiglie residenti.

A sottoscrivere la posizione c’è anche la consigliera comunale del gruppo Possibile, Giulia Andreozzi, che chiede di seguire il modello sopracitato anche nell’Isola. Per entrambe è “una vergogna”.

