La fantastica rimonta del Cagliari col Frosinone varca i suoi confini e arriva persino in Gran Bretagna. Il The Guardian, infatti, ha deciso di dare ampio spazio alla domenica clamorosa vittoria dei rossoblù.

“Miracle-man Ranieri and action hero Pavoletti pull off ‘impossible’ again” è il titolo dell’articolo firmato da Nicky Bandini. Dove si mette in luce la grande capacità di allenatore e bomber di effettuare miracoli sportivi.

“Claudio Ranieri ha conquistato grandi miracoli nella sua carriera. Quello del suo Cagliari è stata la più grande rimonta della Serie A. Pavoletti è il simbolo di una squadra che non sai mai quando è davvero sconfitta. Pavoletti è l’eroe di questo capitolo del Cagliari”.

