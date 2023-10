Non potrà più avvicinarsi alla madre, dopo una lunga serie di vessazioni e minacce: un 28enne disoccupato di Cagliari, residente in via Schiavazzi, ha ricevuto la misura cautelare di divieto di avvicinamento dai carabinieri.

Il reato contestato al giovane è quello di maltrattamenti contro familiari conviventi per i comportamenti che hanno reso necessario metterlo in condizioni di non nuocere.

I Carabinieri verificheranno ora il rispetto di quanto disposto dalla magistratura cagliaritana.

