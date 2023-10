Controlli serrati nell’area vasta di Cagliari della Polizia stradale, in particolare per cercare di prevenire il più possibile gli incidenti stradali.

Cinque pattuglie sulle strade, controllati 88 veicoli e 156 persone. Complessivamente sono state ritirate 7 patenti di guida e decurtati 172 punti. Otto i veicoli sotto sequestro amministrativo. I conducenti denunciati per guida in stato di ebbrezza sono stati 5, con un’età media pari a 32 anni.

I controlli hanno interessato principalmente il lungomare Saline che comprende il comune di Cagliari e Quartu Sant’Elena e il viale Marconi di Cagliari, nelle vicinanze dei noti locali della movida, dove è maggiore il flusso veicolare, ma anche tutto l’hinterland cagliaritano.

Durante i controlli un quarantenne, con diversi precedenti di polizia, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico circa tre volte superiore al limite massimo consentito dalla legge, e per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti da parte del personale medico per la ricerca di sostanza stupefacente nell’organismo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it